شكرا لقرائتكم خبر عن السرد التفاعلي.. شغف الحكايات يغزو مواقع التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تثير مواقع التواصل الاجتماعي شغف الكثيرين لتدوين حكاياتهم، والتفاعل مع حكايات الآخرين، وبالتالي يتم شيئاً فشيئاً خلق حالة سردية متكاملة عبر تلك المواقع.

تشهد تلك المواقع كل يوم مستجدات جديدة، تجعل القارئ والكاتب يقفان أمام أسئلة محددة ومهمة جداً، وتمس جوهر عملية صناعة السرد الروائي الإبداعي في مجتمعاتنا العربية على الأقل، من قبيل: إلى أي حد ستهدد السردية القائمة بشكلها «المتميز» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الصوتية وغيرها من فضاءات التعبير التفاعلي الكثيرة، ذلك الشغف الذي هو الأساس في الكتابة الروائية لدى الروائي العادي الذي يكتب على الورق، ولدى القارئ الذي يتتبع مصادر الحكاية وتشابكاتها ليظفر بمتعة ترضي شغفه هو الآخر؟ هل نحن أمام احتمال انحسار أوتواري الروائي العادي، لمصلحة نمط من الروائيين القادمين عبر تلك المواقع، والذين يقدمون لجمهورهم حكاياتهم بطريقة مختلفة، وسريعة، وترضي الأذواق السائدة؟ هل نحن على أعتاب شكل أدبي جديد؟

”الخليج 365” فتحت هذا الموضوع، في ظل انتشار أسماء عدة في الوطن العربي تحترف مثل ذلك السرد «التفاعلي»، وفي ظل انهماك أغلب الناس في قراءة ما ينشر على تلك المواقع، بصيغه السردية المختلفة، عما كان معروفاً لدى أغلب الروائيين الذين عرفتهم معارض الكتب ودور النشر وساحات السرد العادي بكتبهم، ورواياتهم المتميزة.

الكاتبة والناشرة عائشة سلطان، ترى أن الحديث عن فضاء الشكل السردي الجديد القائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الشكل السردي الروائي الذي تعودنا عليه، هو أمر فيه قدر كبير من المبالغة، وتقول شارحة ذلك: «لقد ثبت بالمعايشة أنه لا جديد سيقضي على القديم، وفي المجال الإعلامي مثلاً، وابتداء من الإذاعة والتلفزيون، وصولاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، احتفظت وسائل الإعلام والتلقي الأولى بمن يتابعونها، والشيء نفسه ينطبق على السرد، الجديد القائم منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لن يقضي على القديم، أو الذي ألفناه، قد يمكن الحديث عن أن التفاوت بينهما سيأتي من كون الجديد سيأخذ بعض جمهور القديم، لكنه لن يجعله ينحسر، فالناس لا يزالون يقرأون الروايات العادية، ومعارض الكتب تستقطب الباحثين عن روايات جديدة ورقية وغير ذلك».

وأكدت سلطان أن الحالة السردية التي توصف بالجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك مميزاتها وإيجابياتها التي علينا التعاطي معها بنوع من الانفتاح، وقالت: «لا يمكن النظر إلى الحالة السردية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شيء سيئ، وينبغي التوجس منه، ولن تقضي على الشغف بالكتابة، ولا بالقراءة الذي كان موجوداً، على العكس، أنا أعتقد أنها نجحت في توفير منصة لبعض الكتاب الذين نشروا محاولاتهم الروائية الأولى عبرها، ونجحوا في لفت الانتباه إليهم باستعمالها، في مصر، والمغرب العربي، والإمارات والسعودية وغيرها، وهذه نقطة إيجابية ينبغي التوقف عندها».

لكن سلطان تشدد على أن تلك الإيجابية لا تعني التجاهل لذلك المحتوى الذي يقدمه أولئك الروائيون عبر تلك المواقع، وتطالب بفحصه، وطرح أسئلة عدة حوله مثل هل هو قوي، هل هو فقاعة ستنهض وتختفي بسرعة؟ وتؤكد أن القراء هم من يحددون ذلك، وتقول: «إقبال القراء على ذلك المحتوى الذي يقدم إليهم من خلال روائيي مواقع التواصل الاجتماعي هو ما يحدد جودته، فنوعية القراءة تتحدد بحسب احتياجات القارئ أولاً وقبل أي شيء آخر».

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وتطالب سلطان بأن نكون جميعاً أكثر تمهلاً في إصدار الأحكام على القراء، وعلى الكتّاب في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وتقول: «نحتاج إلى ألا نطلق تعميمات مثل مقولة إن الشباب لا يقرأون الكتب، لأننا عندما نفعل ذلك نكرر استنتاجات جاهزة من دون أن نكلف أنفسنا عمل استطلاعات مهنية إحصائية تأخذ وقتها الكافي».

عبثية

الكاتب الروائي علي أبو الريش اعتبر أن السرد الذي يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي هو شيء في منتهى العبثية، وأردف قائلاً: «ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي من سرد هو حالة عشوائية لا أكثر، أصبح كل من هب ودب يكتب هناك، ويسمى ما يكتبه سرداً، ووصل الأمر إلى تَشكّل حالة غوغائية أصبحت للأسف تدخل كل بيت من دون حسيب، ولا رقيب».

وحول مدى القبول الذي يحظى به ذلك النوع من السرد، أكد أبو الريش أن ذلك لا يمكن اعتباره شكلاً سردياً موازياً للسرد العادي، وقال: «مدى الانتشار الذي تلاقيه تلك الفوضى والعبثية القادمة من مواقع التواصل الاجتماعي، لا تجعلها مفيدة، ولا تجعلها جديرة بأن تحمل صفة السرد الروائي».

وطالب أبو الريش الروائيين بألا يخضعوا لمثل هذا النمط الشائع القادم عبر تلك المنصات التفاعلية، وقال: «ليس على الروائي أن يساير هذا النمط، حتى ولو بقي له عشرة قراء فقط، أنا أكون أكثر فرحاً بعدد قليل من القراء لسرد حقيقي مكتمل البنيان، وجيد الصياغة والحبكة، من أن أندفع للبحث عن قراء كثر باعتماد مثل هذا النوع من السرد العشوائي في مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف أبو الريش أنه لا بد من اعتماد قانون يحد من مما أسماه «الضجيج القادم عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي يكتسي ثوب السرد»، وشدد أبو الريش على أن مثل تلك الحالة السردية لن تقضي على السرد الروائي المألوف والجيد، وهي من ستتوارى وتنحسر، واعتبر أنها «غثاء لا يخضع للنقد، ولا يستقيم وجوده زمناً طويلاً».