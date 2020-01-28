16 سفارة ببغداد تطالب بالتحقيق في قتل المتظاهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، امس، تخللتها مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أوقعت عشرات الجرحى، فيما قُتل متظاهران بالرصاص الحيّ فجراً في الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، خلال مواجهات بين محتجّين ومسلحين مجهولين قاموا بإحراق خيم المعتصمين، كما جرت عمليات حرق مماثلة في النجف والبصرة وغيرهما في ليلة وصفت بأنها ليلة إحراق خيم بهدف إخماد حركة الاحتجاج. وبينما كشفت مصادر سياسية عن أربعة أسماء مطروحة أمام الرئيس، برهم صالح، لاختيار أحدها خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر .

وفي بغداد، واصل المحتجون توافدهم على ساحات التظاهر (التحرير، والخلاني، ونفق التحرير، والسعدون)، وجرت مواجهات في ساحات التظاهر والاعتصام أدت إلى إصابة عشرات المتظاهرين، إصابات بعضهم خطيرة.

Advertisements

وليل الأحد الاثنين، أقدم مسلّحون مجهولون يستقلّون سيّارات رباعيّة الدفع على اقتحام وحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، وأطلق هؤلاء النار على المعتصمين، وأحرقوا خيمهم التي تحولت إلى ركام. وأكد مصدر طبي في الناصرية مقتل متظاهرين، وإصابة 75 آخرين بجروح بالرصاص الحي، جراء الهجوم. وبعد ساعات قليلة، ردّ متظاهرون بإغلاق جسرين رئيسيين، وقاموا بنصب الخيام مرة أخرى، وباشروا ببناء السرادق بالطابوق والبلوك بعد حرق خيامهم.

وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة. وفي البصرة في أقصى الجنوب، تظاهر مئات الطلاب ضدّ تفكيك خيامهم بيَد قوّات مكافحة الشغب. وفي الكوت، نصب طلاب خيماً جديدة لتعويض تلك التي فكّكتها قوّات الأمن. وفي النجف، أغلق طلبة الشوارع، ومنها الطريق المؤدّي إلى المطار.

وقال مندوبو الدول ال 16 في بيان مشترك: «رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف». ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي، وناشدوا حكومة بغداد «ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر».من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي عراقي، عن الأسماء المطروحة أمام الرئيس صالح لتولي رئاسة الوزراء، مؤكداً أن موعد حسم منصب رئيس الوزراء قريباً جداً. وقال المصدر إن «الأسماء المطروحة حالياً لتكليفها رسمياً بتشكيل الحكومة هي كل من محمد توفيق علاوي، وعلي شكري، وعبد الغني الأسدي، لكن الأوفر حظاً هو رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياسية، كما أن علاقته متزنة في ما يتعلق بالمعادلة الأمريكية الإيرانية داخل العراق».