شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد رئيساً لاتحاد الكرة بالتزكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ راشد بن حميد بمناسبة فوزه بالتزكية كرئيس لإدارة اتحاد الكرة للدورة المقبلة ، وقال في حسابه على تويتر: «نبارك للشيخ راشد بن حميد النعيمي ترؤسه اتحاد كرة القدم وكلنا ثقة بأنه سيحقق المزيد من الإنجازات للكرة الإماراتية وسيواصل مسيرة التطوير حتى تتبوأ هذه الرياضة المهمة المكانة التي تستحقها سواء في الاستحقاقات الداخلية أو الخارجية.
كما تقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بحسابه على تويتر بالتهنئة للشيخ راشد بن حميد قائلاً: أبارك لأخي الشيخ راشد بن حميد النعيمي اختياره رئيساً لاتحاد الإمارات لكرة القدم بالتزكية، ونسأل الله التوفيق في مهمته المقبلة ونثق بقدرته على إطلاق مرحلة جديدة من الإنجازات في مسيرتنا الكروية بفضل خبرته الطويلة في هذا المجال.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم للمجلس الجديد في دورته 2020 - 2024 قد أعلنت عن فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة الاتحاد بالتزكية وذلك بعدما لم يتقدم مرشح آخر بخلافه للجنة في المواعيد المحددة لغلق باب الترشح عند الخامسة من مساء أمس.
وقال رئيس اللجنة سالم بن بهيان العامري إن اللجنة اجتمعت بكامل عضويتها واطلعت على الاستمارة الخاصة بالترشح لمنصب الرئيس وتأكدت من سلامة الإجراءات وصحتها وبالتالي يصبح الشيخ راشد بن حميد النعيمي هو الفائز بالمنصب.
وأضاف: سيتم إرسال تعميم للأندية بهذا الخصوص، إلى جانب تحديد الثالث من فبراير المقبل موعداً نهائياً للطعن في أوراق المرشح لمنصب الرئيس وفقاً للإجراءات المتبعة استناداً إلى لائحة الانتخابات،ثم يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل.
وحددت لجنة الانتخابات جدولاً زمنياً للعملية الانتخابية، على أن تنتهي قبل يوم 12 مارس المقبل، ليكون ذلك موعد إعلان مجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى إدارة الكرة الإماراتية للدورة التي تنتهي يونيو 2024.
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