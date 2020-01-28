شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخصص 9.4 مليار دولار لاحتواء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الحكومة الصينية التي زار رئيسها أمس مدينة ووهان، قدرتها على السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد وهزيمته، وأعلنت رصد 40 مليون دولار لتشييد مستشفيات في ووهان لعلاج المصابين، إلى جانب تخصيص 9 مليارات دولار لإجراءات منع انتشار الوباء الذي سجلت محصلة ضحاياه 80 وفاة و2300 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونين: «حالياً الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين». وأضافت: «نحن واثقون تماماً بأننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية».

وأعلنت السلطات الصينية أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 2300 في جميع أنحاء الصين.

وذكر بيان لوزارة المالية الصينية نشر على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

أما لجنة إقليم هوبي (حيث ظهر الفيروس) فقد أكدت في بيان، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في الإقليم فقط إلى 76 شخصاً، كما ارتفع عدد المصابين إلى 1423 شخصاً.

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من جهتها ذكرت الحكومة الصينية في بيان، أن رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج، زار أمس الاثنين مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس ،وذلك لتفقد سير الجهود لاحتواء الوباء، وتحدث مع المرضى والموظفين الطبيين. وظهر رئيس الوزراء الصيني في المدينة وهو يضع كمامات واقية. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير في النظام الشيوعي للمدينة منذ بدء الوباء.

ومددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد، البالغة أسبوعاً، ثلاثة أيام أخرى حتى الثاني من فبراير/‏شباط، في مسعى لإبطاء انتشار الفيروس. ويبدو أن الصين تشدد القيود الداخلية تدريجاً. فقد أعلنت مدن كبيرة عدة (بكين وتيانجين وشيان وشانجهاي) تعليق رحلات الحافلات الطويلة التي تربطها بسائر أنحاء البلاد. وفي الشرق، قامت مقاطعة شاندونج التي تعد 100 مليون نسمة، بالأمر نفسه.

كما فرضت مقاطعة جوانجدونج (جنوب) وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان (110 ملايين نسمة) ارتداء أقنعة واقية لمنع تفشي الفيروس. وارتداء الأقنعة إلزامي في ووهان ومقاطعة جيانجشي (وسط) وكذلك في مدن كبيرة عدة.

وأغلق مزيد من الشركات الكبرى أبوابه أو طلب من الموظفين العمل من المنزل، في مسعى لكبح انتشار الفيروس. .

ومنعت هونج كونج التي تحكمها الصين دخول من زاروا إقليم هوبي خلال 14 يوماً الماضية. ولا يشمل الحظر سكان المدينة التي أكدت ثماني حالات إصابة. وقالت الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت في مستشفى عام في هونج كونج، الاثنين، مما أدى لإجلاء بعض المرضى بصورة مؤقتة، لكن لم تقع إصابات. وجاء الحادث بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين الأحد، النار في بهو مبنى سكني حديث البناء كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي .

وفرضت مكاو القريبة التي أكدت إصابة واحدة بالفيروس ، حظراً مماثلاً على القادمين من هوبي، ما لم يثبتوا خلوهم من الفيروس. وقالت مدينة هايكوو الواقعة في جزيرة هاينان جنوبي الصين، إنه سيتم وضع السياح القادمين من هوبي في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.(وكالات)