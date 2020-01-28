أول ترجمة عربية للأدب الزامبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

في إطار التعاون الثقافي بين مصر والدول الإفريقية، أقامت سفارة مصر في زامبيا احتفالية ثقافية بمناسبة إصدار أول كتاب من نوعه، يتضمن قصصاً قصيرة لكُتّاب زامبيين معاصرين مترجمة إلى اللغة العربية، حيث شارك في الكتاب الذي نشرته دار المعارف المصرية اثنا عشر كاتباً زامبياً، عكست قصصهم واقع الحياة الزامبية وطموحات الإنسان في هذا البلد الإفريقي.

Advertisements

حضر الندوة، نائبة وزير الثقافة الزامبي ورئيس اتحاد الكُتّاب الزامبيين، ونحو مئة من المهتمين بالأدب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في زامبيا.

ومن جانبه، أكد أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، أن صدور هذا الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية في كتاب واحد، يتيح للأدب الزامبي باباً للوصول إلى القارئ العربي والأجنبي في آن معاً، ويعكس هذا المشروع الأدبي مدى اهتمام مصر بدعم جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء الأفارقة.

كما أثنى المسؤولون الزامبيون المشاركون في الندوة على الجهد الكبير الذي بذلته الكاتبة المصرية «سلوى الحمامصي» لترجمة الأعمال الزامبية، في مبادرة رعتها السفارة المصرية، وأثمرت عن التجربة الأولى من نوعها لإيصال الأدب الزامبي المعاصر إلى قارئ العربية، حيث يتم عرض الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الأسبوع المقبل.