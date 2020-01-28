واشنطن تؤكد تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، عن سقوط طائرة عسكرية أمريكية تستخدم لغايات المراقبة الإلكترونية في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان شرقي أفغانستان، نافياً أن تكون الحركة الإرهابية قد قامت بإسقاطها.

وقبل ذلك، زعمت «طالبان» أنها مسؤولة عن إسقاط الطائرة في إقليم غزنة متحدثة عن مقتل ضباط كبار كانوا على متنها. لكن مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى نفى خلال تفقد الحطام مقتل أي ضابط أمريكي كبير وقال إنهم ما زالوا يتحرون السبب وراء تحطم الطائرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تحطمت عسكرية وتتبع للولايات المتحدة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة «طالبان» المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية. وأوضح مسؤولون تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه لا أدلة حالية تؤكد أن الطائرة تحطمت جراء استهدافها من قبل العدو.

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وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون محليون، بتحطم طائرة ركاب قالوا إنها تابعة للخطوط الجوية الأفغانية (أريانا إيرلاينز)، في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان بولاية غزنة شرق البلاد. وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن الطائرة سقطت عند الساعة 1:10 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي في منطقة ديه ياك، التي تسيطر عليها طالبان. فيما قال والي إقليم غزنة إن الطائرة التي سقطت لا تتبع لأي خطوط طيران أفغانية.

إلى ذلك نفى ميرويس ميرزاكوال، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، تصريحات لمسؤولين أفغان عن تحطم إحدى طائرات الشركة. وقال ميرزاكوال لرويترز: «تحطمت طائرة لكنها لا تتبع أريانا لأن الرحلتين اللتين تسيرهما أريانا من هرات إلى كابول ومن هرات إلى دلهي بخير». وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، روح الله أحمدزاي، لوكالة «فرانس برس» أن الطائرة ليست تابعة للقوات الأفغانية. وقال إن الطائرة «ليست تابعة للقوات الجوية الأفغانية ولا لجهاز الاستخبارات ولا لوزارة الدفاع أو الداخلية».

(وكالات)