شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المعارض العلمية تخــدم البشريــة وتحميها من الأمراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، معرض الصحة العربي الذي انطلق أمس، في مركز دبي العالمي، ويستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وتجول سموه في ردهات وأروقة المعرض الذي تشارك في نسخته الخامسة والأربعين قرابة خمسة آلاف شركة وجهة حكومية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في قطاع علوم الطب والصيدلة والرعاية الصحية.

وتوقف سموه في بداية جولته في المعرض عند منصة شركة «جنرال إلكتريك» العالمية، والتقى كبار مسؤوليها التنفيذيين الذين شرحوا لسموه البرامج والتقنيات الحديثة التي تختص بها الشركة في قطاع الطب والرعاية الصحية وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الذكية التي تساعد المستشفيات والأطباء على تقديم أرقى وأنجح الخدمات الصحية والطبية لعملائها من المرضى.

وكشفت الشركة أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن جهاز ذكي يحتوي على كافة المعلومات المتصلة بالمريض، وترتبط من خلاله جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية في الدولة، حيث يختصر الجهد والوقت، ويخفف من معاناة مراجعة المريض لطبيبه المعالج وزيارات المستشفى المتكررة.

ثم توقف سموه عند جناح شركة «دراجر» الألمانية، واستمع من مسؤولي الشركة إلى شرح حول مبتكراتها الذكية في مجال الطب العلاجي والرعاية الصحية الذكية، وعرج سموه على منصتي عرض شركة «فيليبس» العالمية، وشركة «أوليكتا» السويدية المتخصصة في تجهيز غرف العناية المركزة في المستشفيات.

وفي جناح شركة «سيمينس» العالمية استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من مسؤولي الشركة إلى شرح حول برنامج علاج السرطان يعتمد الذكاء الصناعي والأجهزة التي تصنعها الشركة لهذا الغرض.

واطلع سموه خلال توقفه في جناح دائرة الصحة في أبوظبي على أهم الأجهزة وطرق العلاج المتبعة في مستشفياتها وعياداتها الطبية، والتي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوقف سموه كذلك عند جناح عيادة «كليفلاند» الطبية في أبوظبي، واطلع على آخر استخدامات الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لهم.

وفي منصة مدينة دبي الطبية، أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مختبر الجينات «الجينوم» الأول من نوعه في دولة الإمارات والشرق الأوسط؛ كونه منشأة متطورة جداً، ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة بإجراء فحوص بالغة التعقيد في عالم الجينات وتأثيرها الإيجابي والمباشر في علاج العديد من الأمراض لدى الأطفال، وشاهد سموه عرضاً مرئياً للمختبر، وتم خلاله الكشف عن شعار المختبر.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بارك المشروع الجديد، وتمنى للمستشفى تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية والعلاجية المتميزة؛ من أجل ضمان صحة مثلى ومستقبل صحي أفضل للأطفال، خاصة أطفال دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة المقيمة في ربوع دولتنا الحبيبة.

واختتم سموه جولته بالتوقف عند جناح هيئة الصحة في دبي، واستمع من القائمين عليه إلى شرح حول أهداف وفوائد نظام التتبع والتعقب الحديث، الذي بدأت الهيئة بتطبيقه في مجال صرف الأدوية للمرضى والمتابعة الدقيقة لأنواع الأدوية.

وأعرب سموه في ختام زيارته لمعرض الصحة العربي عن سعادته باستمرارية هذا الحدث العلمي الطبي والمؤتمر المصاحب، والذي بلغ الخامسة والأربعين عاماً، ويشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، إنْ لجهة العارضين وعددهم، أو لجهة الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض، وكلها تهدف إلى خدمة المرضى وإشفائهم، وتحقيق أرقى معايير الصحة والطبابة لكل مريض.

وأكد سموه أنه يدعم ويشجع مثل هذه الملتقيات والمعارض العلمية التي تخدم البشرية، وتسعى إلى إسعاد الإنسان وحمايته من الأمراض خاصة المستعصية؛ كون الإنسان هو أفضل مخلوقات الله تبارك وتعالى وأرقاها.

رافق سموه عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وحميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب عدد من وكلاء وزارة الصحة والمديرين التنفيذيين في دوائر الصحة في مختلف إمارات الدولة.

وتشهد الدورة ال 45 من المعرض مشاركة أكثر 4250 شركة عارضة من 64 دولة من المنطقة وخارجها.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الأضخم في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال أيامه الأربعة ما يزيد على 55000 من الأطباء والمتخصصين والمهنيين من أكثر من 159 دولة حول العالم.



أحدث ابتكار



وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أحدث ابتكار على مستوى العالم للكشف عن فيروس الإنفلونزا الموسمية A،B لتكون الأولى باستخدام الجهاز على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع شركة أبوت بارك الأمريكية. حيث يقوم جهاز Strep A 2 بالفحص المبكر والسريع عن الإنفلونزا الموسمية من نوع A-B بوقت لا يتجاوز 13 دقيقة، كما يعطي نتائج بمدة أقصاها 5 دقائق.

وسيتم توفير الجهاز الذي عرضته الوزارة في منصتها المشاركة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، بدبي في المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أهمية جهاز الفحص المبكر والسريع للإنفلونزا الموسمية، أحدث ابتكار على مستوى العالم وأسرعها في مجال الكشف عن فيروس الإنفلونزا A و B و RSV وبكتيريا Strep A2.

من جانبها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، أن جهاز الفحص المبكر والسريع عن الإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية، يجمع بين السرعة والفعالية لتسليم النتائج، فضلاً عن الدقة التي توفرها اختبارات هذا الجهاز للأطباء، لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.



جهاز يتنبأ بفشل عضلة القلب



وكشفت الوزارة عن تنفيذ عملية زراعة لجهاز متناهي الدقة بقلب مرضى القلب المصابين بهبوط عضلة القلب، يدعى جهاز CardioMEMS, PA Sensor وبالشراكة مع شركة أبوت، ويقلل من دخول المستشفى بنسبة 58٪، وذلك في إطار مشاركتها في المعرض والمؤتمر.

ويتمكن الجهاز من التنبؤ بالحالة الصحية لقلب المريض وإرسال رسالة إلكترونية للطبيب المعالج عن حالة القلب، في حال وجود مؤشرات عن إصابة المريض بهبوط في عضلة القلب قبل حدوثها، وعليه اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة وحماية المريض. حيث يستخدم نظام CardioMEMS TM HF مستشعر مراقبة مصغراً لاسلكياً يتم زرعه في الشريان مباشرة لمرضى قصور القلب المتقدم. ليسمح بنقل القراءات من منازل المرضى إلى مقدمي الرعاية الصحية، ما يسمح بإدارة شخصية واستباقية، لتقليل احتمالية دخول المستشفى. وأكد الدكتور يوسف محمد السركال أن الإمارات هي الأولى عالمياً في تطبيق هذه التقنية المبتكرة لتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة.



مركز زراعة الأعضاء



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق مركز زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في مستشفى القاسمي بالشارقة، بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى الوزارة، والذي تم تجهيزه لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية وتحقيقاً لطموح دولة الإمارات العربية المتحدة كي تكون نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.



الأنسجة البشرية

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كما كشفت الوزارة عن مستجدات تطبيق «حياة» الذكي المرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، وذلك ضمن حزمة البرامج والمشاريع المبتكرة التي تشارك فيها الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 27 ولغاية 30 يناير الجاري.

وفي المرحلة الثانية التي تُعنى بالمستشفيات، يتم إدراج أسماء المرضى المحتاجين للتبرع بعضو أو نسيج بشري عن طريق المستشفيات المرخصة، وعندما يتوافر عضو أو نسيج بشري صالح للزراعة لإنقاذ حياتهم. يكون للمستشفيات بوابة مشتركة لتسجيل المرضى، ويتم فيها إدراج جميع البيانات الضرورية الخاصة بهؤلاء المرضى، وتحديث البيانات بصفة منتظمة.



نموذج ملهم



وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن التطبيق الذكي (حياة) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به على صعيد التبرع بالأعضاء.

من جهتها أشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة سياسات الصحة العامة بالوزارة، إلى أن التطبيق «حياة» يسمح لكل إنسان توافرت فيه الأهلية الكاملة أن يبدي رغبته في التبرع بأحد أعضائه، أو أجزاء منها، أو أنسجته لما بعد وفاته، وله حق العدول عن رغبته في أي وقت من دون قيد أو شرط.



بحث التعاون



بحث عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، والشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة في دولة الكويت، أوجه التعاون في المجالات الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2020» المقام بمركز دبي التجاري العالمي لغاية 30 يناير الجاري، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال العويس إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات والمؤسسات الصحية.

كما التقى الوزير أمس باتريك مودي السفير البريطاني لدى الإمارات وبحث معه التعاون في المجال الصحي وإمكانية استفادة الإمارات من الخبرات البريطانية.



اهتمام بالغ



أكد حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية والاستفادة من تجاربها الناجحة في تعزيز المنظومة الصحية بدبي، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

جاء ذلك خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها، أمس، مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة بمعرض الصحة العربي المنعقد حالياً بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.



حزمة خدمات ذكية



تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي حزمة من خدماتها ومبادراتها ومشاريعها الذكية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات وتطلعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم على الخدمة.

واستعرضت الهيئة خلال منصتها مشروع «طبيب لكل مواطن»، كما استعرضت من خلال منصتها النظام المتطور الذي اعتمدته مؤخراً، لتتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية، كما استعرضت خدمة دوائي للتوصيل المجاني للأدوية لمنازل المرضى.

وحرصت الهيئة ضمن مشاركتها على استعراض مشروع «دبي هيلث بوكينج» كمنصة موثوقة للحجز الفوري للمواعيد الطبية، واستعرضت الهيئة عدداً من تطبيقاتها الذكية مثل تطبيق براعم للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال ضمن الفئة العمرية من (0-6) سنوات، وتطبيقها الرسمي الذي يضم خدماتها الذكية لتسهيل وتسريع الوصول إليها من المتعاملين.