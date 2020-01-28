شكرا لقرائتكم خبر عن 14.5 مليار أرباح قياسية لـ «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية تاريخية مدفوعة بإنجاز صفقة «نتورك إنترناشيونال»، حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2019 بنسبة 44% ليصل إلى 14.5 مليار درهم، وزيادة بنسبة 1% باستثناء تأثير صفقة «نتورك».

ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 26% نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة 38% نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن معاملات الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وبلغ إجمالي الدخل 22.4 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم.

إلى ذلك، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 176% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة صافي تكلفة المخاطر بواقع 117 نقطة أساس بما في ذلك دينيزبنك وارتفاع الرسوم وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.

وتحسّن صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.89%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي ل«دينيزبنك». وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 37% ليصل إلى 683 مليار درهم خلال العام 2019 متضمناً «دينيزبنك»، الذي رفع قروض العملاء 33% إلى 437 مليار درهم وودائع العملاء 36% إلى 472 مليار درهم.

وبلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.6% وانتهت نسبة التغطية عند 112.3%. كما بلغ معدل تغطية السيولة 160%، ويشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.6% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة. وبلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 15.3%، فيما بلغت نسبة ملاءة رأس المال 18.5%، وهي أعلى بشكل كبير من متطلبات الحد الأدنى. كما بقيت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية مستقرة عند نسبة 15.3% وذلك في أعقاب الإصدار الناجح لحقوق الاكتتاب في نوفمبر 2019.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد كان 2019 عاماً متميزاً بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني تُوّج بتحقيق صافي أرباح قوي. وقد ساهم أداء البنك المتميز ومبادراته الاستراتيجية في تمكينه من تحقيق مكاسب قيّمة للمساهمين. ويأتي النجاح المتميز الذي حققته عملية إصدار حقوق الاكتتاب تأكيداً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في نهج عمل البنك وتطلعاته المستقبلية الواعدة. وباعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، فإننا فخورون بأن يقترن اسم بنك الإمارات دبي الوطني مع المعرض الأكبر والأهم عالمياً، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء إرث اجتماعي واقتصادي قوي ومستدام».



أداء قوي



من جانبه، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكّنا من تحقيق أداء مالي قوي. كما يسرنا الترحيب بانضمام دينيزبنك خلال العام 2019 إلى عائلة البنك، وهو ما يساهم في توسيع نطاق تواجد البنك في 13 دولة وتقديم خدماته إلى أكثر من 14 مليون عميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وفي العام 2019 قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20٪، كما يسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 40% في الوقت المناسب. وسيساهم ذلك في دعم رؤية وأهداف القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل الدولة الوجهة الاقتصادية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

كذلك، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداء قوياً للعام 2019 الذي تُوّج بارتفاع صافي الأرباح 44%. كما شهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً 4% وهو ما عوض إلى حد كبير الارتفاع في التكاليف وحجم المخصصات. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على وضعها السليم، كما ساهم الاستحواذ على دينيزبنك في دعم نمو إجمالي الأصول».



إجمالي الدخل

وصل إجمالي الدخل للعام 2019 إلى 22.419 مليار درهم، بزيادة 29%، وشهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو القروض والتحسن في الهوامش نتيجة صفقة الاستحواذ التركية. وباستثناء دينيزبنك، ارتفع صافي دخل الفائدة 6٪ مدعوماً بنمو القروض 7٪.

وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة 38% (13% باستثناء دينيزبنك)، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الرسوم الأساسية ودخل الأوراق المالية الاستثمارية. كما ارتفع دخل الرسوم الأساسية 32% نتيجة ارتفاع دخل صرف العملات الأجنبية والدخل المتعلق ببطاقات الائتمان.

وارتفعت التكاليف لعام 2019 بنسبة 28% لتصل إلى 7.207 مليار درهم، لزيادة تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المتعلقة بأنشطة التوسع وإطفاء الأصول غير الملموسة. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل عند نسبة 32.1% وهي ضمن الحدود التوجيهية، ومع ذلك يواصل البنك تركيزه الصارم على تطبيق الإجراءات اللازمة لضبط النفقات.

وخلال العام 2019، استقر معدل القروض منخفضة القيمة عند نسبة 5.6% نتيجة الاستحواذ على قروض دينيزبنك بالقيمة العادلة. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 4.818 مليار وهي أعلى 176% مقارنة بعام 2018 مع ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى 117 نقطة أساس نتيجة تضمين دينيزبنك وارتفاع الرسوم وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.



التخارج من «نتورك»



تشمل أرباح 2019 أرباحاً بقيمة 4.389 مليار نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال والتقييم العادل للحصة المتبقية. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 4%، مدعومة بالنمو القوي للأصول وارتفاع دخل الرسوم وتضمين دينيزبنك.



الأفراد والثروات

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حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداء قوياً ومتميزاً حيث بلغ إجمالي الدخل 7.971 مليار درهم، بزيادة 8%، لنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما شهد دخل الرسوم نمواً 5% مدعوماً بأعمال البطاقات والقروض والصرف الأجنبي، علماً أن دخل الرسوم يمثل 33% من حجم الإيرادات الإجمالي.

وشهدت المطلوبات نمواً بأكثر من 5 مليارات درهم مدعومة بالحملات الترويجية الخاصة بالعملاء ومبادرات طرح المنتجات الجديدة. كما ارتفعت قروض الأفراد ملياري درهم، مدعومة بانتعاش أعمال محفظة القروض الشخصية (نمو 28%) وبطاقات الائتمان (نمو 18%).



الأعمال المصرفية



حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات ارتفاعاً في إجمالي الدخل 2% إلى 5.957 مليار درهم وانخفاضاً في صافي الأرباح 26%، لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتحصيلات القروض.

وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 4.609 مليار لعام 2019 بنسبة 0.5%، لنمو أنشطة الإقراض والذي تم تعويضه جزئياً بتقلص الهوامش.



609 ملايين أرباح من دينيزبنك خلال 5 أشهر



بلغت مساهمة دينيزبنك 3.64 مليار درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، وحقق البنك صافي أرباح بلغ 609 ملايين درهم للخمسة أشهر منذ تاريخ الاستحواذ. كما بلغت تكاليف التشغيل ومخصصات انخفاض القيمة 1.247 مليار و1.532 مليار على التوالي للفترة ذاتها. ويُعدّ دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا بحجم أصول 134 مليار درهم، وقروض 86 مليار درهم، وودائع 98 مليار كما في 31 ديسمبر 2019. ويقدم البنك خدماته عبر 14000 موظف و3000 صراف آلي و708 فروع في تركيا إلى 13 مليون عميل، ولديه 44 فرعاً في النمسا وألمانيا والبحرين.



3 فروع جديدة و350 ألف عميل في .Liv



شهدت شبكة الفروع مزيداً من التوسع في دولة الإمارات بافتتاح ثلاثة فروع جديدة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية، وتم استلام الموافقة على فتح 20 فرعاً إضافية في السعودية.

إلى ذلك، واصلت منصة الخدمات المصرفية الرقمية .Liv، حفاظها على مكانتها لتكون بمثابة البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت نمواً مضاعفاً في قاعدة العملاء للعام 2019 لتضم حالياً ما يقارب 350000 عميل.



13.3 مليار درهم



تراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة 25% نتيجة انخفاض صافي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 13.3 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من الدرجة الأولى في تسع عملات من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة 20 عاماً. كما نجح في إتمام عملية إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019.