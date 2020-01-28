رديف ليفربول يتحمل المسؤولية في إياب الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عدم رغبته في قيادة فريقه الأول أمام شروزبري في مباراة الإعادة ببطولة كأس الاتحاد على الأنفيلد. وقال كلوب الذي تعادل أمام شروزبري 2-2 إن مدرب فريق ليفربول دون ال 23 نيل كريتشلي هو الذي سيقود الفريق الرديف في مباراة الإعادة في 5 أو 6 فبراير المقبل حرصاً على تمتع لاعبيه بإجازة الشتاء وقال: تلقينا رسالة من رابطة الدوري الممتاز تفيد بوجوب احترام الإجازة الشتوية وعدم إقامة مباريات ودية أو رسمية ونحن نحترم هذا القرار.

وأضاف كلوب الذي شهد انتفاضة جيسون كمينجز صاحب هدفي شروزبري بعد تقدم فريقه بهدفين: قلت للاعبين قبل أسابيع إنهم سيحظون بإجازة أسبوعين، لا يمكن أن تعد بالإجازة وتخلف، أنا لا أعمل بهذه الطريقة. ويأمل كلوب أن يكون شباب الفريق وكريتشلي أفضل من خسارتهم السابقة أمام استون فيلا عندما ذهب هو والفريق الأول للمشاركة في مونديال الأندية. أما مدرب اليونايتد النرويجي سولسكاير فقد شكر حارس ترانميري سكوت ديفيس بعد فوز فريقه 6-1 وتأهله للجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد. وكان ديفيس كابتن ترانميري مشجعا كبيرا لمانشستر سيتي وقال قبل المباراة: «سيكون رائعاً لو أفسد فريقي يوم مانشستر يونايتد لذا قال له سولسكاير في النفق بعد المباراة: شكراً لمساعدتك في إشعال اللاعبين والمشجعين».