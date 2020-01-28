«سفراء الكتاب» عن أكاديمية العلوم الشرطية

أطلقت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مبادرة «سفراء الكتاب»؛ وهي مبادرة مجتمعية ثقافية معرفية، تتضمن إهداء المؤسسات التعليمية والمكتبات العامة بدولة الإمارات عدداً من الإصدارات الشرطية والقانونية والبحثية.

زار وفد من الأكاديمية، أمس، برئاسة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، الجامعة القاسمية بالشارقة؛ حيث كان في استقباله الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، وسالم الجروان نائب المدير للشؤون المالية والإدارية. وأهدى العميد العثمني خلال الزيارة الدكتور سالم عدداً من إصدارات الأكاديمية، وأشار خلال اللقاء الذي جمع الجانبين، إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، ونشر الثقافة والعلم بين فئات المجتمع، والإسهام في إعادة إحياء الشغف بالقراءة، وترسيخ الحضور المعرفي والعلمي لأكاديمية العلوم الشرطية، فضلاً عن مدّ الجسور الثقافية مع الدوائر والمؤسسات التعليمية والقانونية في الدولة.

وشكر العثمني الدكتور سالم، وأشاد بالدور الذي تؤديه الجامعة القاسمية في ترسيخ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتكون الإمارة واحدة من منارات التميز في التعليم العالي، والبحث العلمي، وتسترشد في كل ما تقوم به بأسس الإسلام السمح، ومبادئه وتعاليمه​​، وتعمل على الارتقاء بالعلوم والآداب والفنون في كل المجتمعات.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد سالم، أهمية المبادرات المميزة التي تطرحها أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة، مما يجعل المؤسسات والجهات شريكة في دعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز دورها في تفعيل الحوار المتبادل.