شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي يبحث سبل دعم وتطوير العلاقات مع الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع - بمقر الوزارة في أبوظبي - بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير الهندي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات، وخاصة الدفاعية والعسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البواردي يبحث سبل دعم وتطوير العلاقات مع الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.