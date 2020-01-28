يحيى الفخراني ينال جائزة مهرجان أبوظبي 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّمت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2020 إلى النجم المصري القدير يحيى الفخراني، تقديراً لمنجزه وتكريماً لمسيرته الفنية الاستثنائية وجهوده في إثراء المعرفة وحوار الثقافات عبر أعمال درامية مميزة قدمها من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، وذلك في حفل خاص أقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مصر، ولفيف من أسرة وأصدقاء الفنان.

أشارت هدى إبراهيم الخميس إلى أن جائزة مهرجان أبوظبي تعكس ثقافة الاحتفاء الإماراتية وتقدير الإبداع والمبدعين عربياً وعالمياً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقالت: إنّ تكريمَ كبار الفنانين والرواد واجب علينا، ولكنّ الواجب الأكبر أن نتضامن حكومات ومؤسسات وأفراداً، وأن نعمل معاً لترسيخ فكر النّهضة واحتضان أحلام المبدعين وريادة الإبداع. وأضافت: يمثّل النجم الكبير يحيى الفخراني قامة قديرة ألهمَتْنا وتُلهِمُنا يومياً في مواقفها وخياراتها وتجربتها الإبداعيّة والفنية الرائدة، قامة شاركتنا الإيمان بأنّ الفنّ والثقافة والعلم والتنوير هي الركائز الأساسيّة لنهضةِ الإنسانية، بل إنها نَبْض وجودنا، والرسالة الأجمل والأنبل، والأمانة التي تقع على عاتق الفنان.

وتابعت: من أجل هذه اللحظة، لحظة التفكير والتنوير لحظة البحث عن المعرفة بإرادة التغيير لرفعة الإنسانية اختار يحيى الفخراني رحلة الفنّ، مُتحدياً نفسَه، مُدركاً الجهد الشاقّ والعمل المضني الذي ينتظرُه، فكلّ دقيقة تحت الأضواء، دونَها أسابيع وشهور وحتى سنوات من العزلة يقضيها بكلّ إخلاص ووفاء لعمله وبأقصى حدود طاقاته، في مسيرة فريدة تمتزج فيها المثابرة بالرّهبة، والحلم بالأمل، بإرادة لا تلين، وعزم لا يهدأ، على أن يُقدّم لأجلنا، أعمالاً عظيمةً تبقى إرثاً مبدعاً للتاريخ والحضارة.

عطر المحبة

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قال جمعة مبارك الجنيبي: إن جائزة مهرجان أبوظبي تستمد أهميتها من كونها حاملة رسالة لتوطيد التواصل بين الشعوب، فهي ليست مقصورة على فئة محددة، بل تستهدف الفنانين من جميع أنحاء العالم، وهي قد كرّمت مبدعين من مختلف الجنسيات. كما أوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قوية في مختلف المجالات. وقال: العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة في كل المجالات، والمجال الثقافي يعد أحدها، فنحن هنا في القاهرة وبالأخص دار الأوبرا المصرية لتكريم الفنان يحيى الفخراني بحضور لفيف من الفنانين والمسؤولين وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية. كما أشاد بالكلمات التي ألقاها المشاركون في الحفل حيث أوضح أنها تعكس قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين ومدى الحب المتبادل بين الشعبين الشقيقين.

وقال يحيى الفخراني في كلمة ألقاها إن الجائزة بطعم الحب وعطر المحبة، كما أعرب عن سعادته باختياره لجائزة مهرجان أبوظبي لهذا العام. وأضاف: سعدت كثيراً عندما منحني مهرجان أبوظبي جائزة المبدع لهذا العام، وأكثر ما أسعدني هو أنها من إمارات زايد الخير، ولا يوجد مصري لا يعرف من هو الشيخ زايد ولا يوجد زعيم عربي نال كل الحب والتقدير في قلوب المصريين مثله. كما أشار في كلمته إلى أن الجائزة الحقيقية لأي فنان هي العمل الذي يقوم به على أكمل وجه وبالطريقة التي تجعل الجمهور يتذكره ويعيش لأعوام.

وأعرب عن المزيد من التقدير لمهرجان أبوظبي للثقافة والفنون وقال: أسعدني كثيراً قدوم مسؤولي مهرجان أبوظبي إلى مصر لمنحي الجائزة، وأكثر ما أسعدني حقاً هو أن الجائزة تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ولأنها تمنح لكل الفنانين على مستوى العالم لتعلو على كل الاختلافات والخلافات السياسية، فهي جائزة تمنح من أجل الإنسانية.

وقالت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني لدار شوبارد: نكرّم كل عام العديد من المواهب المتميزة في صناعة السينما العالمية، وتفخر الدار بتقديم هذه الجائزة المصممة خصيصاً لهذه المناسبة ليحيى الفخراني باعتباره أحد أشهر الممثلين والمنتجين المسرحيين في العالم العربي.