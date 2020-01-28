شكرا لقرائتكم خبر عن «شفاء» أول طبيبة روبوت عربية بثلاث لغات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان
كشف الدكتور وليد دراغمة، مؤسس شركة ويلتيك للتكنولوجيا، عن إطلاق أول طبيبة عربية «روبوت» تحمل اسم «شفاء»، تقدم استشارات للأطباء والمرضى في آن واحد، وتتحدث 3 لغات هي العربية والإنجليزية والصينية، حيث بإمكان المرضى مراجعة ملفاتهم وتحديثها عبر التخاطب الصوتي مع «الروبوت».
وأوضح أنه في المستقبل سيتم تحديث الطبيبة شفاء، من خلال إضافة لغات جديدة تمكّن المرضى الآخرين من التحدث معها بكل سهولة، كما سيجري خلال العام الجاري توفير الطبيبة الروبوت في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن الروبوت سيكون مرتبطاً بقاعدة بيانات مع عدد من المراكز المتخصصة عالمياً، من أجل توفير إجابات ومعلومات للأطباء والمرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر «شفاء» أول طبيبة روبوت عربية بثلاث لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.