«شفاء» أول طبيبة روبوت عربية بثلاث لغات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان



كشف الدكتور وليد دراغمة، مؤسس شركة ويلتيك للتكنولوجيا، عن إطلاق أول طبيبة عربية «روبوت» تحمل اسم «شفاء»، تقدم استشارات للأطباء والمرضى في آن واحد، وتتحدث 3 لغات هي العربية والإنجليزية والصينية، حيث بإمكان المرضى مراجعة ملفاتهم وتحديثها عبر التخاطب الصوتي مع «الروبوت».

وأوضح أنه في المستقبل سيتم تحديث الطبيبة شفاء، من خلال إضافة لغات جديدة تمكّن المرضى الآخرين من التحدث معها بكل سهولة، كما سيجري خلال العام الجاري توفير الطبيبة الروبوت في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الروبوت سيكون مرتبطاً بقاعدة بيانات مع عدد من المراكز المتخصصة عالمياً، من أجل توفير إجابات ومعلومات للأطباء والمرضى.