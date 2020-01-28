«شورى أطفال الشارقة» يناقش التنمّر غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنعقد الجلسة الثالثة لشورى أطفال الشارقة في دورته ال16 لعامي 2019-2020 والتي تحمل شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة»، غداً، في مدارس الإمارات الوطنية - مجمع الشارقة.

تستضيف الجلسة الثالثة للدورة، الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهند البدواوي، مستشارة نفسية في نيابة الأسرة والطفل بدائرة القضاء-أبوظبي، وهنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة 60 عضواً من «شورى أطفال الشارقة»؛ لمناقشة محور «لنكن أصدقاء..محاربين للتنمّر»، وتتناول الجلسة ظاهرة التنمّر وخطورتها وأثرها في صحة الفرد.

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير «أطفال الشارقة» بالإنابة: نستكمل في الجلسة الثالثة من دورة الانعقاد ال16 من شورى أطفال الشارقة، رؤيتنا في تمكين الأطفال من مناقشة القضايا المؤثّرة والمهمّة التي تعنى بهم وباليافعين، وتنشئتهم تنشئةً صحيحة، وتركز الجلسة الثالثة على ظاهرة التنمّر، وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وضرورة نشر الوعي بين فئة الأطفال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وضرورة التصدي لها بمختلف أشكالها، فضلاً عن ضرورة تعزيز قيم ومعاني الصداقة بين الأطفال واليافعين، بما يسهم في إيجاد جيل متسامح وواع وقادر على احترام وتقبّل الآخر.

واستعداداً للجلسة نظَّمت أطفال الشارقة، بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مؤخراً، ورشة بعنوان: «أهمية الصديق الجيد في البيئة المحيطة بالطفل»، التي قدمتها المستشارة النفسية هند البدواوي، وعرفت خلال الورشة بظاهرة التنمّر المنتشرة بين الأطفال والكبار، وضرورة التمييز بينها وبين العنف، وتطرقت إلى أسباب وجود التنمّر، وطرق التصدي له، والحد من انتشاره، والقوانين الرادعة له، كما عرفت الأعضاء بسمات المُتنمِّر والمُتنمَّر عليه.