«مدرسة» توفـر محتواها لآلاف الطلبة في تونس وموريتانيا

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تمكن فريق مشروع «مدرسة في 1000 قرية» بالتعاون مع «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي من توزيع أجهزة تعليمية على طلبة مناطق نائية في كل من تونس وموريتانيا في إطار الجهود الهادفة إلى توفير المحتوى التعليمي المبتكر للمنصة التعليمية الأكبر عربياً للطلبة في 1000 قرية نائية في الوطن العربي وإفريقيا.

وأتاح مشروع «مدرسة في 1000 قرية»، التابع لمنصة مدرسة الإلكترونية المندرجة ضمن مشاريع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، حلولاً مبتكرة هي الأولى من نوعها لنحو 10 آلاف مستفيد من الطلبة والمعلمين في مناطق نائية بالدولتين من الدراسة من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت؛ وذلك بالشراكة مع «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي.

حلول تقنية

قدّم المشروع لطلبة ومعلمي تونس وموريتانيا 300 جهاز حاسوب لوحي؛ بحيث تتيح هذه الأجهزة محتوى منصة مدرسة التعليمية دون الاتصال بالإنترنت، و14 جهازاً لبث المحتوى التعليمي الخاص بمنصة مدرسة، يصل مداها إلى 500 متر مربع، ويمكن تلك الأجهزة بالشبكة الداخلية للمدرسة؛ لبث المحتوى التعليمي على نطاق واسع، و180 وحدة تخزين خارجية محمولة؛ لنقل المحتوى التعليمي من جهاز لآخر، و11 وحدة «مدرسة في حقيبة»؛ وهي حقيبة مبتكرة يمكن استخدامها كصف تعليمي ذكي متنقّل لا يتجاوز وزن الحقيبة الواحدة 30 كلج وتحتوي كل واحدة منها على 20 جهازاً لوحياً، إضافة إلى جهاز عرض ضوئي، ومكبرات صوت، ووحدات شحن مركزية؛ تمكنها من توفير الطاقة ليوم دراسي كامل.

وتتيح المعدّات الممنوحة للمستفيدين محتوى تعليمياً باللغة العربية في مواد العلوم العامة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، إلى جانب عدد من القصص التعليمية والكتب الرقمية والتطبيقات التفاعلية، وهي مصممة بأيدي كوادر إماراتية؛ بحيث تكون ملائمة للبيئات الصعبة، ويتم نقلها بسهولة.

42 قرية تونسية

قام فريق عمل المشروع بتوزيع 297 جهازاً في تونس لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع السفارة الإماراتية في الجمهورية التونسية، ومنظمة «SOS Children Villages»، وشملت زيارة وفد مشروع «مدرسة في 1000 قرية» مناطق جبلية وريفية نائية من ضمن 10 مناطق في ست مدن؛ وهي: قمارت وسيليانة وأكودة والقيروان وجندوبة وعين دراهم، ونجح الفريق في إيصال المعدات إلى نحو 4000 مستفيد من 42 قرية.

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6000 مستفيد موريتاني

في موريتانيا، وعلى مدى ثلاثة أيام، قام فريق مشروع «مدرسة في 1000 قرية»، وبالتنسيق مع وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني ووزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني و«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي وسفارة الإمارات في موريتانيا، بتوزيع 208 أجهزة في مختلف أنحاء البلاد، وبدأت زيارته في ضواحي نواكشوط العاصمة، بحضور مسؤولي الوزارتين ثم انتقل إلى المناطق الصحراوية النائية؛ لتغطي زيارته تسعة مواقع في خمس مقاطعات؛ وهي تفرق زينة والرياض وتبارت وأركيز والفتح، ويستفيد من الأجهزة الموزعة نحو 6000 طالب ومعلم من 120 قرية.

قال د. حاتم بن سالم وزير التربية والتعليم في تونس: «يسعدنا التعاون مع منصة مدرسة التعليمية في توصيل محتواها العلمي المبتكر إلى أبنائنا الطلبة في المناطق النائية غير المتصلة بالإنترنت، ويعكس العمل على هذا المشروع، حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات المعنية في الدول الصديقة؛ من أجل تحسين جودة التعليم، وصناعة الأمل للطلبة» وتابع: «كان التنسيق والعمل مع فريق عمل المشروع مثمراً وناجحاً على نحو يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تربطنا مع دولة الإمارات الشقيقة، ونتطلع إلى الأثر المستقبلي الإيجابي الذي سيحققه هذا التعاون المشترك، ونحن على ثقة من نتائجه الإيجابية».

أهداف مشتركة

بدوره، قال محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني في موريتانيا: «أسعدنا التعاون مع الكوادر الإماراتية المسؤولة عن المشروع؛ للمساهمة في جهود نشر التعليم على مستوى الجمهورية؛ بهدف بناء مستقبل أفضل للطلبة». وأضاف: «يتمتع المحتوى التعليمي الذي توفره منصة مدرسة بقيمة كبرى، وهو ما شجع مسؤولي الوزارة على الترحيب بالمبادرة، وتقديم الدعم لها؛ لتحقيق الأهداف المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة».

بدوره، قال الدكتور وليد آل علي، مدير المشروع: «سررنا بحجم الترحيب والتعاون الذي حظي به فريق عمل المشروع خلال زيارته إلى تونس وموريتانيا؛ وهو ما يبشّر بنجاح المشروع في ترسيخ ثقافة التعلم الذاتي، وتعزيز الفضول العلمي، واستخدام الأجهزة الذكية لدى آلاف الطلبة المتحدثين بالعربية؛ إذ تم التنسيق مع عدة جهات في الدولتين؛ لدعم أهداف المشروع، وشهدنا حرصاً مشتركاً على بناء مستقبل الطلبة، وترسيخ أسس التنمية العربية عن طريق نشر العلم والمعرفة».



سعيد العطر: التوسع يبرهن مدى الحاجة لنشر العلم والتنمية



قال سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة المبادرات: إن التوسع الذي يشهده المشروع يبرهن مدى الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الخلاقة؛ الرامية إلى نشر العلم والمعرفة بين الطلبة في المناطقة النائية، والتي تواجه صعوبة في الوصول إلى الإنترنت.

وأضاف الأمين العام المساعد: يعد توفير المحتوى التعليمي العربي الذي يتبع أفضل الممارسات العالمية عبر أجهزة ذكية حديثة إلى طلبة القرى النائية في الدول العربية توجهاً ضرورياً؛ لبناء جيل جديد قادر على صنع الحراك التنموي العربي، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.