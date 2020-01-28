شكرا لقرائتكم خبر عن حقل «محاني».. أول اكتشاف بري للغاز في الشارقة منذ 1983 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في إمارة الشارقة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، جنباً إلى جنب مع السوائل المرتبطة به، ويشكل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات.

تم هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.

وجرى حفر بئر «محاني-1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفاً و597 قدماً، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.

وذكرت المؤسسة أن بئر «محاني-1»، الواقع في منطقة الامتياز «ب»، هي البئر الأولى الاستكشافية التي تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالتهنئة لهذا الاكتشاف المهم الذي يعزز موارد إمارة الشارقة، ويساهم في زيادة احتياطاتها من الغاز، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال سموه: إن هذا الاكتشاف سيساهم بالتزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، لافتاً إلى ما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية استراتيجية للطاقة، بما يدعم جهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب المستهلكين في المناطق السكنية والصناعية والمرافق العامة.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي إلى أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الشارقة التنموية في مختلف المجالات، وسيعمل على إحداث الكثير من التحولات في المجالات الصناعية والتجارية في الإمارة، بما يوفره من موارد للطاقة، ويساهم في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وغيره؛ للدخول إلى ميزان العمليات التجارية، والدفع بمزيد من التنشيط لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية في الشارقة.

إضافة مهمة

وهنأ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» أبناء الإمارة على هذا الاكتشاف الجديد، الذي ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في الشارقة، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن توفير أمن الطاقة، وسبل العيش الكريم والرفاهية المعيشية للأفراد، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن حقل الغاز الجديد يشكل إضافة مهمة؛ لدعم اقتصاد الإمارة المصنف بالقوي والمستقر، ويساهم في تعزيز مستوى تنافسية الشارقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يبشر باستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى الشارقة، ويعزز موارد الإمارة، ويساهم في زيادة مصادر الدخل، وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، بما ينعكس على التنمية المنشودة لإمارة الشارقة.

ولفت رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» إلى ما تتمتع به الإمارة من مزايا فريدة؛ جعلتها ضمن قائمة المراكز الاقتصادية العالمية لديناميكيتها المالية، وارتفاع نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي، وما تحرص عليه الإمارة من تحقيق التوازن المالي لاقتصادها، إضافة إلى انخفاض مديونية القطاع العام، وتراجع العجز المالي.

إنجاز كبير

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك أهمية اكتشاف حقل الغاز في تعزيز المكانة الاقتصادية للشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي: إن مردود هذا الاكتشاف يشكل إنجازاً كبيراً في رفد جميع القطاعات بمزيد من المشروعات الصناعية والتجارية؛ كون الطاقة هي من أساسيات تحريك التنمية وتطويرها، إلى جانب أنه سيعمل على تنمية القدرات الإنتاجية والاقتصادية للإمارة، ودعم مواردها المالية، بما يحقق مزيداً من الازدهار الذي تشهده الإمارة منذ عقود.

ووفقاً لحاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، فإن الاكتشاف الجديد الذي يشكل إضافة مهمة لإمارة الشارقة؛ يعد أول اكتشاف بري منذ 37 عاماً، ويعزز طموحات «سنوك»، وقطاع الطاقة في الإمارة ككل.

وأشار الموسى إلى أن «سنوك» التي تأسست في عام 2010 بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو حاكم الشارقة، تتولى عمليات التنقيب والإنتاج والهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لأصول الطاقة في الإمارة.

وتمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على ثلاثة حقول، إضافة إلى مجمع؛ لمعالجة الغاز ومحطتين؛ لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية. ويشكل مجمع «الصجعة» التابع لها مركزاً لخطوط أنابيب الغاز التي تربط جميع الإمارات الشمالية.



الحمادي: تطوير الحقل في2020



قال المهندس مسعود الحمادي مدير الاستكشاف والإنتاج في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية إن اكتشاف الحقل يعتبر بداية مشجعة لبرامج الاستكشاف بعد إكمال جولة التراخيص الأولى في العام الماضي وسوف نقوم بتطوير الحقل المستكشف خلال العام الحالي.

وأضاف الحمادي «لدينا خطط لتقييم وتطوير الحقل لزيادة الإنتاج وتوصيله لمصنع الصجعة للغاز، حيث تم توسعة إدارة الاستكشاف والإنتاج في المؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف تحسين الإنتاج من الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة تضاف إلى إنتاج الغاز الطبيعي لإمارة الشارقة».

وذكر الحمادي أن البئر الاستكشافية (محاني -1) هي نتاج عمل السنوات الأخيرة بدءاً بالمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الذي غطى المناطق البرية للإمارة وتنفيذ جولة التراخيص لحقوق الامتياز في العام المنصرم وانتهاء باستكشاف حقل (محاني) الذي تم حفره من قبل المؤسسة، مشيراً إلى التطلع لنجاحات مقبلة في المستقبل القريب بإذن الله.



نور: إضافة لقدرات «سنوك»



قال إسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة: إن حقل «محاني» يعد أحدث استكشاف للغاز في إمارة الشارقة، والذي تم في منطقة «ب» بئر «محاني-1» إضافة كبيرة لاحتياطيات الإمارة من الغاز، ومؤشر مؤكد لوجود الغاز في مناطق أخرى، وتدار المنطقة «ب» من قبل مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع شركة «إيني».

ويعزز هذا الاكتشاف القدرات المالية للإمارة، ويمدها بمصادر جديدة للطاقة، بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض للطاقة في المنظور القريب والبعيد.

ووفقاً للمهندس نبيل النجار، المدير التنفيذي للعمليات والمشاريع في المؤسسة، فإن اكتشاف حقل «محاني» يشكل إضافة جديدة لقدرات «سنوك»، وهو ما يسهم بتلبية احتياجات الشارقة من الغاز الطبيعي، ويعتبر مصنع الصجعة للغاز و محطات التخزين والشحن المرتبطة ببعضها البعض عبر أنابيب من أكبر منشآت الغاز، وتستطيع معالجة 850 مليون قدم مكعبة.



مسؤولون: الشارقة وجهة اقتصادية عالمية آمنة

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أكد عدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص والخبرة أهمية اكتشاف حقل جديد للغاز في إمارة الشارقة ما يعزز نمو الموارد الذاتية للإمارة ويساهم في دعم بيئتها الاقتصادية ويلبي خططها وتطوراتها التنموية بجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي ساهمت في بناء بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار وإتاحة العديد من الفرص المتميزة وبناء قاعدة اقتصادية مهمة في منطقة الخليج العربي لتأخذ الشارقة مكانتها الاقتصادية على الخريطة العالمية.

وبينما يشكل الغاز مصدراً قوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية يجد أصحاب الاختصاص أن اكتشاف حقل غاز جديد في إمارة الشارقة يساهم في تلبية زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في الدولة، لتغذية قطاع الكهرباء والمياه ومواكبة الزيادة السكانية المطردة وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء الإمارة وتوفير احتياجات التنمية الصناعية والعمرانية في مختلف إمارات الدولة.

ولفتوا إلى أهمية اكتشاف حقل الغاز في مواكبة النشاط الصناعي في الإمارة واستقطاب المزيد من المصانع والاستثمارات المختلفة.



سلطان بن هدة: يعزز تطبيق تطلعات حاكم الشارقة



بارك سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هذا الاكتشاف الكبير، مشيراً إلى أنه سيمكّن الإمارة من مواصلة إدارة المشروعات العملاقة ودعم الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها كافة القطاعات التنموية في الإمارة وتعزيز النقلة النوعية الهائلة التي حققتها الشارقة خلال السنوات العشر الماضية تمثلت إحداها في متوسط نمو مركب للناتج المحلي فاق نسبة 5% وهو من أعلى المعدلات الدولية، نتيجة سنوات من العمل المخلص والدؤوب.

وقال إن هذا الاكتشاف يعزز تطبيق التطلعات والرؤى الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق طموحات أبناء الإمارة، من خلال الاستغلال الأفضل للموارد الطبيعية التي وهبها الله للشارقة.



راشد الليم: رافد تنموي مهم لخير الوطن والمواطن



قال الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن اكتشاف حقل الغاز الجديد يشكل رافداً تنموياً مهماً لما فيه الخير للوطن والمواطن في دولة الإمارات ويأتي تتويجاً لجهود الإمارة في إيجاد الموارد التي تضمن رفاهية الفرد وتحقق سبل العيش الكريم وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الليم إلى توسع استخدامات الغاز الذي بات يتصدر قائمة مصادر الطاقة كونه يصنف مصدراً نظيفاً وصديقاً للبيئة ومتعدد الاستخدامات ليشكل رأس المال الضروري لإقامة المشروعات والاستثمارات ويحتم بالوقت ذاته وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج الاقتصادية الهادفة لفتح الآفاق التنموية وتحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة الناتج المحلي.

ولفت رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أهمية هذا الاكتشاف في رسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية.



عبد الله العويس: إنجاز تاريخي كبير



رفع عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والتهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذا الإنجاز التاريخي والاقتصادي الكبير، الذي يتوج عقوداً من الجهود الكبيرة لسموه في تطوير وتنمية إمارة الشارقة في كافة مناطقها وفي مختلف المجالات.

ولفت العويس إلى أن مثل هذه الاكتشافات ستعمل بكل تأكيد على ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة تجارية وصناعية كبرى، تمتلك العديد من المقومات التي تدفع بأصحاب الأعمال التجارية لاختيارها.

مؤكدا أن الاكتشاف ينعكس على مجمل الأداء في مجالات الاستثمار ودعم الحركة التجارية والصناعية وتطويرها في إطار التنمية الشاملة في الإمارة.