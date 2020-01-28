استنفار شعبي لمواجهة «الصفقة».. و«فتح» تدعو لرد غير نمطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حركة «فتح» حالة الاستنفار؛ رداً على قرار الإدارة الأمريكية نشر خطتها المعروفة إعلامياً ب«صفقة القرن»، فيما دعت القوى الوطنية، الفلسطينيين للخروج بتظاهرات وفعاليات في «يوم الغضب».

وقال المجلس الثوري لحركة «فتح»، أمس: إن «فتح تعد نفسها في حالة استنفار كامل؛ لمواجهة التحدي المفروض عليها، وتدعو أشقاءها بجميع القوى الوطنية للالتقاء معنا على أرضية ثوابتنا الوطنية، والتمسك بحقوقنا، التي كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها». وأضاف في بيان «إنه حان وقت تجاوز الخلافات أمام استهداف شعبنا وحقوقه وإنهاء الانقسام».‎‎

وأضاف: «آن الأوان لوضع قرارات المجلسين (الوطني والمركزي) موضع التنفيذ، والتصرف على هذا الأساس، والعمل والتحرك الوطني والإقليمي والدولي، ودعوة الأشقاء والأصدقاء؛ لاتخاذ مواقف واضحة، تؤكد الشرعية الدولية وقراراتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بكامل حدودها لعام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية».

ودعا فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة «فتح»، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، إلى تجاوز الرد التقليدي على خطة ترامب، وتجنب الرد النمطي؛ لإسقاط «صفقة القرن»، داعياً لاجتماعات فصائلية في كل المستويات، ودعوة المجلس المركزي للانعقاد العاجل.

من جهتها، أكدت القوى الوطنية الفلسطينية «رفضها المطلق لما يُسمى صفقة القرن، وتوفير كل السبل؛ لمواجهة المخططات المعادية وإفشالها؛ من خلال توسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد الحازم، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلسين (الوطني والمركزي) بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال».

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ودعت، إلى «مشاركة واسعة في هبة وانتفاضة؛ للتصدي ورفض هذه الصفقة المشؤومة، والخروج بتظاهرات وفعاليات إلى مراكز المدن بالتزامن مع فعاليات شعبنا في المخيمات الفلسطينية، وأينما وجد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة كل أحرار العالم».

وقال البيان: «إن القوى تعلن فعاليات جماهيرية ستنطلق في الضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، وفي كل المخيمات الفلسطينية؛ للوقوف أمام هذه المؤامرة التصفوية».

وأضافت: «نؤكد أن يوم الغضب الجماهيري، يوم الجمعة المقبل، بالوجود والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس التي لن تكون إلا عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة».

وعقدت الهيئة الوطنية العليا ل«مسيرات العودة الكبرى»، اجتماعها الأسبوعي بمدينة غزة؛ حيث بحث المجتمعون سبل مواجهة ال«صفقة». وقرر المجتمعون الدعوة إلى مسيرات في كل القطاع، إضافة إلى مؤتمرات شعبية للكل الفلسطيني غداً الأربعاء بالتلاحم بين غزة والضفة. ونظمت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، مسيرة جماهيرية حاشدة صوب مقر الأمم المتحدة غربي مدينة غزة؛ رفضاً ل«صفقة ترامب» ولقوانين الضم «الإسرائيلية».

وأصدرت محكمة «إسرائيلية» قراراً؛ يقضي بإخلاء مبنى لعائلة فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة لمصلحة جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية. وقال مركز معلومات وادي حلوة - سلوان ولجنة حي بطن الهوى، إن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها العائلة على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من «عطيرت كوهنيم» عام 2014، وأمهلت المحكمة العائلة حتى مطلع أغسطس القادم؛ لتنفيذ قرار الإخلاء. وشنت طائرات الاحتلال، مساء الأحد، غارة جديدة، استهدفت أرضاً زراعية جنوبي غزة؛ بعد إعلان سقوط قذيفة صاروخية من القطاع في الأراضي التي تحتلها «إسرائيل» منذ عام 1948. (وكالات)