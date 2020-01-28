تعد شركة موتورولا من الشركات النشطة في الفترة الأخيرة والتي تحاول بكل كد تثبيت أقدامها في سوق الهواتف الذكية؛ فقد كشفت مؤخراً عن هاتفها القابلي للطي RAZR الصدفي والذي سيطرح في السوق في 6 فبراير.
أما الجديد فهو ما كشف عنه التقني Evan Blass بحيث شارك صورة تظهر هاتف قادم من مع قلم لمس بنية ظاهرة من موتورولا بتوسيع المنافسة بمحابهة مباشرة مع سلسلة سامسونج الرائدة جالكسي نوت.
ولم يشارك بطل التسريبات أي تفاصيل أخرى حول الهاتف القادم سوى الظاهر من الصورة إن صحت؛ بحيث سيكون الهاتف بكاميرا أمامية في الشاشة على شاكلة هاتف One Action مما يعني أيضاً أن السعر قد يكون في المتناول.
لكن لحد اللحظة ليس هنالك أي أخبار مؤكدة متى قد تعلن الشركة عن الهاتف بيد أننا الآن على بعد أسابيع من كونجرس الهواتف العالمي والذي قد نرى نماذج جديدة من الشركة هنالك مع احتمال ضعيف أن نرى هاتف موتورولا المزود بالقلم خلال المؤتمر.
المصدر
Engadget
التدوينة موتورولا تعمل على هاتف مع قلم منافس لسلسلة جالكسي نوت ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.