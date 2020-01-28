شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدى استعدادها لإجراء مباحثات حول تواجد القوات الأجنبية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي، أن الطرفين أكدا علاقات الصداقة بين البلدين وإدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسئولة عن حمايتها ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها إلى القضاء.
ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته، وعدم التدخل في شئونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك.
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