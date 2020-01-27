الرياض: لا يمكن للاسرائيليين زيارة السعودية حاليا

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دبي: ذكرت قناة "سي ان ان" الاثنين نقلا عن وزير سعودي أن حاملي جواز سفر اسرائيلي لا يمكنهم زيارة المملكة "في الوقت الراهن"، غداة اعلان اسرائيل عن مرسوم يسمح لمواطنيها بزيارة المملكة.

والاحد افاد بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية في اسرائيل أرييه درعي "وقع الوزير ولأول مرة على أمر يمنح تصريح خروج للإسرائيليين إلى المملكة العربية السعودية". وهي خطوة تدل على تقارب بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة والعدوين لإيران.

وفي حديث لقناة "سي ان ان" أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود، حسب الموقع العربي للقناة الأميركية ان "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وقرار السلطات الاسرائيلية يجب ان يسمح باصدار تراخيص خروج الى السعودية "لاغراض دينية خلال الحج والعمرة" او "المشاركة في اجتماعات للأعمال أو بحثا عن استثمارات".

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ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة العبرية. وتشترط الدول العربية تسوية القضية الفلسطينية للتطبيع مع اسرائيل.

وأضاف الأمير فيصل "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد"، رافضا التعليق على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب انه سينشر خطة السلام التي وضعها الثلاثاء في الساعة 17,00 ت غ. ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى مقاطعة هذا المشروع باعتبار أن الرئيس الأميركي منحاز لاسرائيل.