شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يعرب عن الغضب من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الوزير مايك بومبيو ، عبر اليوم الاثنين ، عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي ، عادل عبد المهدي.وأشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي ، أمس الأحد ، على السفارة الأمريكية بالعراق.

وقالت مورجان أورتاجوس ، المتحدثة باسم الوزارة ، في بيان ، "الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في الاتصال ، تعزيز قوات الأمن العراقية لإجراءات حماية سفارة واشنطن في بغداد .

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، أنه تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من بومبيو جرى خلاله "التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".

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كما أشار عبد المهدي، أثناء المكالمة، إلى "تعزيز إجراءات القوات العراقية" المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية "ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء".

وشدد على "أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".