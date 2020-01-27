شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تنفى إصابة مواطن بـ"فيروس كورونا" بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السعودية عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى أحد مستشفيات المدينة المنورة، وشددت الصحة على أنه لم يتم تسجيل أى حالات من “كورونا الجديد” سواء في منطقة المدينة المنورة أو على مستوى المملكة، وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجري حاليا تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة، حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة “مشتبهة أو مؤكدة”.

Advertisements

وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين “بشكل مباشر أو غير مباشر” من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.