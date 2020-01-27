شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدى : تعزيز قوات الأمن العراقية وإجراءات حماية السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعزيز قوات الأمن العراقية إجراءات حماية سفارة واشنطن في بغداد ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، أنه تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من بومبيو جرى خلاله "التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".

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كما أشار عبد المهدي، أثناء المكالمة، إلى "تعزيز إجراءات القوات العراقية" المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية "ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء".

وشدد على "أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية".