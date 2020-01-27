شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: عمليات الجيش لا تهدف لإعادة الحكم العسكرى لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكري لليبيا.

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا وحول تقييم ما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع اوضح عقيله انه خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.

وعن استعدادات أي دول عربية للتدخل العسكري في ليبيا حال التدخل الاتراك لفلد بقوله " اعتقد أنه عند نقطة الصفر وعند محاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة.