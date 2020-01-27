شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى يبحث مع الأسد القضاء على بؤر الإرهاب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وفد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين مع الرئيس السوري بشار الأسد القضاء على بؤر الإرهاب في سوريا والتسوية السياسية للأزمة في البلاد.

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ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته مساء اليوم /الاثنين/ - إن :"الوفد الذي ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ومسؤولين من وزارة الدفاع، بحث مع الرئيس الأسد بشكل مفصل "الأوضاع في سوريا وحولها".

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا "المهمات الخاصة بإرساء الاستقرار المستدام مع القضاء على البؤر المتبقية للإرهاب، إضافة إلى إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة لكل المحتاجين على الأراضي السورية للإسهام في العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين".

كما تطرق الاجتماع حسب الخارجية الروسية، إلى "قضايا عملية التسوية السياسية بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم بدعم الأمم المتحدة، بما في ذلك استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف".