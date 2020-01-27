واشنطن تبدي استعدادها لمباحثات جدية بشأن قواتها في العراق

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، استعداد واشنطن لإجراء مباحثات جدية مع بغداد بشأن تواجد قواتها في العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من بومبيو، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.

وشدد عبد المهدي على "أهمية التهدئة في المنطقة، واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".

وصوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

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ولاحقاً، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة إرسال وفد لبحث سحب قواتها، إلا أن واشنطن رفضت أي مناقشات بشأن السحب.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء الموقف العراقي، إثر اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.

والأحد، تعرضت السفارة الأمريكية، إلى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط بعضها داخل حرمها ما أدى لإصابة 3 أشخاص، وفق مصادر أمنية للأناضول.

وهذا خامس هجوم صاروخي يستهدف سفارة واشنطن منذ مقتل سليماني والمهندس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.