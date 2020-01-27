برلين: على الاتحاد الأوروبي المساعدة في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

برلين/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي المساعدة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ماس بالعاصمة برلين، عقب لقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وأفاد ماس، بأنه "جرى الإقدام على خطوات مهمة في مؤتمر برلين من أجل تحقيق التقدم في العملية السياسية بليبيا، ووقف إطلاق النار".

وأضاف: "رغم ذلك ما زال الطريق طويلا وصعبا (..) متفقون على ضرورة أن يساعد الاتحاد الأوروبي بكل قوته في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين على الأرض".

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وتابع: "نعمل مع شركائنا من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يجعل من الإلزامي تنفيذ قرارات المؤتمر".

وأردف: "القرار سيشمل أيضا فرض عقوبات حال انتهاك حظر صادرات السلاح (المفروض على ليبيا منذ 2011)".

ورغم دعوة مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، تواصل هجماتها على العاصمة طرابلس.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديًا للمؤتمر، الذي شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.





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