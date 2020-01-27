طبيبا امتياز بجامعة الملك خالد يتصدران منافسة المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

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أروى عبدالله
حقق طبيبا الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد الدكتور فارس حمران والدكتور أحمد العسكري المركز الأول في منافسة المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان التي نظمها القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وتم ترشيحهما لحضور مؤتمر المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بواشنطن في مارس 2020م المقبل.
وقد هنأ عميد كلية طب الأسنان الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراني الطبيبين على تحقيقهما هذا المنجز البحثي والعلمي الذي يُحسب للكلية والجامعة وحثهما وزملاءهما على مواصلة التميز العلمي والبحثي والمهني.
الجدير بالذكر أن البحث العلمي الذي تقدم به طبيبا الامتياز حقق المركز الأول أيضًا في اللقاء الـ 13 لأطباء وطبيبات الامتياز الأسبوع الماضي بالجامعة، وقد كرم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الفائزَين ضمن فعاليات اللقاء.
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