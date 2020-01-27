تعليم عسير يلتقي أولياء الأمور

الخليج - سلمى الشهراني

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اجتماع مجلس أولياء أمور الطلاب الذي نظمته وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ” ارتقاء “، بحضور مديري الوحدة للبنات الدكتورة حنان بامشيع ، والبنين زكي العريفي .

وفي مستهل الاجتماع أكد ” الجوني ” على تطلعه لتحقيق أبعاد متعددة عبر المجلس تقف على الاحتياجات من خلال شراكة أولياء أمور الطلاب بنين وبنات والوقوف على أبرز فرص التحسين والارتقاء بالعمل وصولا إلى الرؤية المنشودة ، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس وأعضاء وحدة ارتقاء في ظل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، مؤملا أن تتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس .

من جهته استعرض أمين مجلس أولياء الأمور عبدالله السكيني الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس للمدارس ، فيما قدم عرضا مرئيا عن فكرة المجلس وأهدافه التي ينطلق منها ، وخلُص اللقاء إلى إعادة هيكلة المجلس الجديد نظرا لانتهاء فترة المجلس السابقة ، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأعضاء لاطلاعهم على مجريات العمل التعليمي في المدارس ليتم بذلك رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومعرفة مسار العمل في المدارس ، وتم الاتفاق على أهمية إشراك أعضاء المجلس في بث ثقافة العمل التطوعي في المجتمع .

يذكر أن المجلس يعمل بالشراكة مع عدة جهات من التعليم تشمل : وحدة الشراكة المجتمعية “ارتقاء” وإدارة المراجعة الداخلية ، ومركز التميز ، وإدارة الإعلام والاتصال ، وإدارة العلاقات العامة .