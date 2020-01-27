أمانة عسير تعقد اجتماعا مع جهات حكومية لمكافحة التشوه البصري بأبها

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ابها
عقدت امانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشروعات اجتماعا مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة عسير لمعالجة التشوهات البصرية في عدة مواقع بمدينة أبها .
من جانبه أوضح مدير عام تنسيق المشروعات مهدي الخريص أن الاجتماع تمخض عن وضع خطة استراتيجية وزمنية لقيام هذه الجهات بإزالة التشوهات البصرية من مشاريعها القائمة ، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة لتنفيذ اعمال مبادرة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” ، مؤكدا بأن تلك الجهود تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة أبها عبر معالجة 17 مظهرا مسبباً للتشوه البصري، أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.
مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي للمحافظة على المدن و المحافظات من خلال رصد المخالفات وإزالتها ، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة.
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