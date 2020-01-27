وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية اليوم (الاثنين) عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله: “إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة”، وذلك بعد أن أصدرت إسرائيل قراراً يسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.

وقال وزير الخارجية: “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.