وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية اليوم (الاثنين) عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله: “إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة”، وذلك بعد أن أصدرت إسرائيل قراراً يسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.
وقال وزير الخارجية: “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.
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