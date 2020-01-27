شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إقليم كردستان يشكر ألمانيا بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بالشكر إلى ألمانيا حكومةً وبرلمانًا، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة.

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وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن بارزاني التقى، اليوم /الاثنين/، وفداً برلمانياً ألمانياً ضم مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية ماركوس جروبل، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية يورجن هاردت، مضيفًا أنه جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والعلاقات بين الاقليم وألمانيا.

وأكد البيان أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، خاصة أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال خطرًا كامنًا في بعض مناطق العراق.

من جهته، أشار الوفد البرلماني الألماني إلى مكانة إقليم كردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، كما عبر عن استعداد ألمانيا لتعزيز العلاقات وخصوصًا في التجارة والاستثمار.