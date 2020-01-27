شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: القطاع الصحى بالدوحة ينهار والمواطنين يشتكون دون مستجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المافيا القطرية التى تسيطر على ثروات الدوحة، مازالت تواصل تهميش حقوق مواطنيها ولا تلتفت إلى مشاكلهم الحياتية والاجتماعية، والتى تعد من أبسط حقوقهم، وتسخر جهودها لخدمة الأتراك والإيرانيين وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حتى غرق المواطنين القطريين فى المشاكل.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن القطاع الصحى الذى يفتخر به تميم بن حمد أمير الإرهاب، يعنى من إهمال شديد، وجعل المواطنين يرفعون شكاوى عدة، بسبب التكدس فى غرف الطوارئ بالمستشفيات الأمر الذى جعل المرضى والمصابين ينتظرون لساعات دون أى تقدير لحالاتهم وبخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وبحسب "مباشر قطر"، فأن وزارة الصحة، والمسئولين بها، لا يقومون بإية إجراءات تسهل على المواطنين، وتحد من معاناتهم، حتى تفاقمت الأوضاع وأصبحت أكثر تعقيداً.

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واستنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على مصر، ومحاولة النيل من دورها في حل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف مصر غير قابل للمزايدة، مؤكداً أن مصر الدولة الوحيدة التى خاضت حروب شاملة من أجل القضية الفلسطينية، معقبًا: "اللي مش عاجبه يخبط دماغه في المبكى".

وشدد الديهى على أنه غير مقبول أن يزايد شخص كان من يكون على موقف مصر من القضية الفلسطينية، مضيفا أنه لم يقوم من يتاجروا بالقضية الفلسطينية من الزعماء بإرسال جندي واحد أو أطلق رصاصة واحدة للدفاع عن القضية الفلسطينية، منوهًا بأن قطر تنفق سنويًا أكثر من 5 مليار دولار لدعم وتوجيه الإرهاب لتخريب بلدان بأكملها في المنطقة.

فيما كشف القيادى فى الحرس الثورى الإيرانى، حسن عباسي، أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد ميليشيا فيلق القدس، قاسم سليمانى، خلال عملية أمريكية تمت فى الثالث من يناير الحالى فى العراق، واستهدفت سليماني وعدداً من مرافقيه، وقال عباسي، أحد أبرز المتشددين فى النظام الإيرانى: "عندما تم استهداف سليماني تسلمنا 3 مليارات دولار من قطر كتعويض، لأن الطائرة المُسيّرة التى استهدفته انطلقت من قطر"، وفقا لما أكده موقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.