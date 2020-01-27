شكرا لقرائتكم خبر عن "المصالحة الروسى " يحذر من قيام مسلحين باستخدام المواد السامة فى ادلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء يوري بورينكوف أن المسلحين وأعوانهم من منظمة "الخوذ البيضاء، يعدون لاستفزازات بالمواد السامة في جسر الشغور بمحافظة إدلب.

وقال -في بيان مركز المصالحة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم /الاثنين/-: "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة من السكان المحليين والمحتجزين من الجماعات المسلحة غير الشرعية، فقد وصل أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" إلى منطقة كفر حمراء بمحافظة حلب، ومعرة ميسرين وإريحا بمحافظة إدلب، في حراسة مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وفي حوزتهم حاويات بها غاز الكلور، على الأرجح".

وأضاف أنه وفقًا للمعلومات الواردة ، يقوم المسلحون بتخزين مواد سامة في منطقة الإذاعة والتلفزيون في مدينتي جسر الشغور وسيراكاب بمحافظة إدلب، موضحا أن العصابات وأعوانهم من منظمة "الخوذ البيضاء" يعدون مرة أخرى استفزازًا باستخدام المواد السامة، وإن الهدف من هذا الاستفزازات هو اتهام السلطات السورية في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".