شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الفلسطينية فى بلجيكا ولوكسمبورج تؤكد وقوفها خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج، وقوفها خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والرفض المطلق لما يسمى "صفقة القرن".

وشددت الجالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - على التمسك الكامل بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ورفض أي مساس بهذه الحقوق الثابتة لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأدان البيان، سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، والاقتحامات اليومية، والاعتقالات الجماعية، والحديث عن ضم الاغوار وشمال البحر الميت، والتي تأتي في إطار الحرب المعلنة ضد شعبنا وقضيته.

وشدد البيان، على أن هذه المؤامرة لن تمر وسيسقط الشعب الفلسطيني كل المؤامرات التصفوية التي تحاول المس بحقوق شعبنا وثوابته وسيبقى شعبنا يدافع عن الحقوق والثوابت والمقدسات، ولن تكسر إرادته، وسيبقى متمسكا بحقوقه حتى نيل حريته واستقلاله.