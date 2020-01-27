هيثم بن طارق سلطان عمان "فقط"

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نصر المجالي: في خطوة لافتة وغير مسبوقة على صعيد عربي، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق تعميما بإلغاء جميع الألقاب التي تطلق عليه، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد مسمى "سلطان عمان" فقط في جميع الخطابات الرسمية.

وجاء في نص التعميم الذي أرسل إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه "يشرفني إفادة سموكم/ معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان".

يشار إلى أن أعضاء العائلة الملكية في سلطنة عمان يحملون لقب (السيد) بدل الأمير.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق قد تولى حكم سلطنة عمان خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم 11 من يناير الجاري.

وجاءت تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة الملكية لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

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مناصب

وسبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ووزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002 وحتى 11 يناير2020.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية. وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

والسلطان هيثم من مواليد العام 1954، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور لديه 4 أولاد بينهم بنتان هم: ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته هي عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وأمه هي شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وإخوة السلطان الجديد ثمانية، هم: طلال، وأسعد، قيس، وشهاب، وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل.