مباحثات بين الإمارات وكازاخستان

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أبوظبي: التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بحسب بيان رسمي.

وكتب ولي عهد أبو ظبي في تغريدة على تويتر إنه شهد مع توكاييف "تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين. نسعى الى تعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا المشتركة".

شملت مراسم تبادل مذكرات التفاهم التالي:

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- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات تبادلها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ونورلان نوغاييف وزير الطاقة في كاراخستان.

- مذكرة تفاهم في المجالات التجارية تبادلها من جهة الدولة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن جهة كازاخستان باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل.

- مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي تبادلها مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومن جانب كازاخستان قايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستان المالي الدولي الرئيس التنفيذي بالإنابة / وزارة التجارة والتكامل.