من أجل التقاط صورة.. "أردوغان" يترك سيدة تحت أنقاض الزلزال لمدة ساعة

في فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الكاتب الصحفي سردار أكينان، إنه تم تأخير إخراج سيدة من ضحايا الزلزال، عمدا من تحت الأنقاض، لمدة ساعة كاملة، في انتظار وصول "أردوغان" لالتقاط صورة معها، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.
وقال "أكينان": "عندما وصل الرئيس أردوغان بالقرب من الأنقاض، أشار رئيس إدارة التدخل التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث الطبيعية عبد القادر تزجان بيده للموظفين ليخرجوها".
وأكد أنه كان هناك تعمد من قبل فرق الإنقاذ لإبقاء المواطنة التركية تحت الأنقاض، وأنه تم استغلال المشهد سياسيا وإعلاميا.
وارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب ولاية ألازيج يوم الجمعة بقوة 6.8 درجة إلى 35 فقدوا حياتهم و1607 مصابا حتى الآن.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، أمس الأحد، إنه تم إنقاذ 45 شخصا من تحت الأنقاض في الزلزال، بينما دُمر 75 مبنى بالكامل، وتم الإبلاغ عن 645 مبنى أصابته بأضرار بالغة.
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