شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بالحرس الثورى الإيرانى: قطر دفعت 3 مليار دولار تعويض عن مقتل سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القيادى فى الحرس الثورى الإيرانى، حسن عباسي، أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد ميليشيا فيلق القدس، قاسم سليمانى، خلال عملية أمريكية تمت فى الثالث من يناير الحالى فى العراق، واستهدفت سليماني وعدداً من مرافقيه، وقال عباسي، أحد أبرز المتشددين فى النظام الإيرانى: "عندما تم استهداف سليماني تسلمنا 3 مليارات دولار من قطر كتعويض، لأن الطائرة المُسيّرة التى استهدفته انطلقت من قطر"، وفقا لما أكده موقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.



قطريليكس

سبق وأن حصل الحرس الثوري على أموال من الدوحة قبل ثلاثة أعوام على خلفية اختطاف قطريين على أيدي مجموعات مسلحة في العراق، حيث حصل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له على ما يقرب من مليار دولار نظير تحرير المختطفين، فيما تردد وقتها حصول "سليماني" على 50 مليون دولار من ذلك المبلغ؛ إذ قاد وقتها مفاوضات تحرير الرهائن، وهو من أعطى الضوء الأخضر للإفراج عنهم بتنسيق مع الميليشيات المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف.

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هذا ولا تزال أيدى رجال تميم تعبث في أمن واستقرار المنطقة العربية، رافضين محاولات التهدئة في المنطقة المشتعلة، النظام القطري وضع هدفًا نصب عينيه وهو تشويه أي إنجاز تحاول أي دولة من دول المقاطعة العربية تحقيقه، حتى لو على حساب استقرار وأمن شعوب المنطقة.

مصادر خاصة كشفت لقطريليكس، صدور أوامر لرجال تميم بضرورة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة، بشكل يسيء للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم.

وأضافت المصادر، أن تقويض دور حكومة "حمدوك" أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري حيث كشفت حكومة "حمدوك" مخططات قطر وقررت التصدي لها.