شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يدعو للإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقى، وقال الحلبوسى فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الاثنين، إن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، تأتى كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة فى البلاد.

وتابع، بأنه مازال هناك شباب فى ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولابد من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي.

وأضاف الحلبوسي، أن الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى الشباب إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات.

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و كان مصدر أمنى عراقى، قد أفاد فى وقت سابق، بأن مجهولين قاموا فجر اليوم الاثنين، بالهجوم على خيام المتظاهرين فى ساحة الحبوبى بالناصرية جنوبى البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، وقال المصدر الأمنى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن المجهولين قاموا خلال هجومهم بإحراق خيام المعتصمين فى ساحة الحبوبي، مضيفا أن الموقف الأمنى فى بغداد تضمن استمرار توافد المحتجين فى ساحات التظاهر "التحرير والخلانى ونفق التحرير والسعدون" دون أى خروقات.

وأضاف أن حالات الاختناق فى ساحات التظاهر ببغداد جراء استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بلغت تسعة أشخاص، مشيرا إلى أن بعض الحالات خطرة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعلنت مقتل 12 متظاهرًا بالعاصمة بغداد ومحافظة ذى قار، وإصابة 230 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتقال 89 متظاهرًا، وأوضحت المفوضية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الأحد، أنها مستمرة فى توثيق التظاهرات الواقعة فى بغداد وعدد من المحافظات، معربة عن أسفها وقلقها البالغ للأحداث التى رافقتها والتى أدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية والذى يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.