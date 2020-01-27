شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تراجع الفائض التجارى وصادرات النفط فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الاقتصاد يستمر في الانهيار الكبير والتراجع، دون سعي الحكومة لإيجاد حلول لما يواجهه الاقتصاد القطرى من أزمات متتالية بسبب السياسات المتخبطة للنظام القطرى، موضحا أنه فى ضربة جديدة لاقتصاد تميم، تراجعت قيمة الفائض التجارى خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة 10 % على أساس سنوى، وفق بيان جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الصادر اليوم الاثنين.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي سجل 14.30 مليار ريال (3.96 مليار دولار)، مقابل 15.88 مليار ريال (4.40 مليار دولار) في ديسمبر 2018، موضحة أنه على أساس شهري، ارتفع فائض تجارة قطر بنسبة 14.4 %، علماً بأنه كان يبلغ 12.50 مليار ريال في نوفمبر 2019.

Advertisements

وتابع موقع قطريليكس: ضغط على الأداء السنوي للفائض التجاري، تراجع الصادرات 7.2 % عند 23.59 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 25.42 مليار ريال في ديسمبر 2018، رغم نموها شهرياً بـ6.4 %، مشيرا إلى انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى –الغاز الطبيعي المسال والمكثفات 10.1 % إلى 15 مليار ريال، وانخفاض صادرات زيوت النفط متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 17.6 % عند 1.4 مليار ريال، بينما ارتفعت صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 20.9 % إلى 4.1 مليار ريال.

وفى وقت سابق تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين.