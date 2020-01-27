شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السودانى: الانضمام لمنظمة التجارة العالمية إحدى أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدنى، أن انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية يمثل إحدى أولويات الحكومة الإنتقالية المتمثلة فى تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية فى البلاد، واستعادة السودان لموقعه الطبيعى اقليميا ودوليا، وبحث عباس مدنى مع رئيس فريق عمل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، نائب المندوب الدائم لبعثة اليابان بجنيف، ناكاى كاتسرو، انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، والجهود التى ظلت تقدمها اليابان فى سبيل انضمام السودان للمنظمة.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة السودانى، الأوضاع الداخلية فى بلاده، والتقدم الذى أحرزه السودان فى علاقاته الخارجية، مشيرا إلى جهود السودان لاستعادة مكانه الطبيعى بالإضافة لحاجته للتدريب المتخصص فى ملف التجارة العالمية.

من جانبه، أشاد ناكاى كاتسرو بالتغيرات الايجابية التى شهدتها السودان، مستعرضا التغيرات الداخلية المترتبة على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، والتى تهدف لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين فى مجال الصناعة والتجارة.

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و على صعيد أخر، قالت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، فى وقت سابق، إن بلدها يبذل جهودا لاستعادة مكانه الطبيعى إقليميا ودوليا، مشيرة إلى أولويات الحكومة الإنتقالية المتمثلة فى تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية، واستقبلت عبد الله ناكاى كاتسرو، رئيس فريق عمل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، نائب المندوب الدائم لبعثة اليابان بجنيف.

وعبرت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، عن شكرها لليابان على الجهود والدعم الذى ظلت تقدمه فى سبيل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مستعرضة الأوضاع الداخلية للسودان، والتقدم الذى أحرزه فى علاقاته الخارجية، عبر رئاسته لمنظمة الإيجاد وانتخابه لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وأشارت أسماء عبد الله إلى حاجة السودان إلى التدريب المتخصص فى ملف التجارة العالمية، فيما من شأنه مساعدته على الاستفادة القصوى من منصات التجارة الدولية.