هنية: إبعاد إسرائيل الشيخ صبري عن الأقصى "انتهاك لحرية العبادة"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الاثنين، أن إبعاد إسرائيل لخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري عن المسجد، "انتهاك جديد بحق الأقصى وحرية العبادة وحقوق الفلسطينيين".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه هنية، بالشيخ صبري، وفق بيان صادر عن حركة "حماس".

وقال هنية إن "منع الاحتلال لسماحة الشيخ صبري من دخول المسجد الأقصى يندرج في محاولاته منع أي ثورة أو غضب لشعبنا في المدينة المقدسة، وتفريغها من سكانها وأهلها ومحاولة تهويدها، وهو ما لن يمرره شعبنا".

والسبت، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ عكرمة، قرارا بالإبعاد لمدة 4 شهور عن المسجد الأقصى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

Advertisements

وبشأن "صفقة القرن" المزعومة، أشار هنية، خلال اتصاله مع الشيخ صبري، أن "الصفقة التي تتضمن القضايا الأساسية، سواء القدس أو الأرض أو اللاجئين، معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر لشعبنا".

وأكد على أنه "أنه سيواصل جهوده السياسية في إطار التحشيد ضد هذه الصفقة، ولتحقيق الدعم بأشكاله كافة لإنقاذ المسجد الأقصى والمدينة المباركة، وتوفير عناصر الصمود لأهلنا وشعبنا فيها، والعمل للحيلولة دون المساس بحقوق شعبنا الثابتة".

و"صفقة القرن" المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.