"الهلال التركي" يوزع مساعدات على أيتام أبين جنوبي اليمن

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الاثنين، 400 سلة غذائية ومثلها من الحقائب المدرسية على أطفال أيتام بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، حسب مسؤول في الجمعية.

وجرت عملية التوزيع بمدرسة "الشهيد محمد الدرة" في مدينة جعار، بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مديرية خنفر ذياب الباهزي، وممثلين محليين عن الهلال التركي.

وقال رئيس بعثة الهلال التركي في اليمن مصطفى آيدين، للأناضول، إن جمعيته وزعت 400 سلة غذائية ومثلها حقائب مدرسية على الأطفال الأيتام في أبين.

وخلال الأيام القليلة الماضية وزع الهلال التركي مساعدات مماثلة في محافظات عدن ولحج والضالع (جنوب) وتعز (جنوب غرب).

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وحسب المصدر، فإن ذلك يأتي ضمن مشروع المساعدات الإنسانية، الذي تقدمه الجمعية في معظم المحافظات اليمنية، بالتعاون مع وقف عزيز محمود هدائي التركي.

وأشار آيدين أنه سيتم في وقت لاحق توزيع سلال غذائية وحقائب مدرسية أيضًا على الأيتام في محافظتي حضرموت ومأرب شرقي البلاد.

ودأب الهلال الأحمر التركي، منذ اندلاع الحرب، على تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين والأسر الأشد فقرًا والأيتام وطلاب المدارس.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة لإنهاء الحرب، التي جعلت ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وخلفت سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق اللجنة الدولية للصيب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

وللنزاع اليمني أبعاد إقليمية، إذ يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة السعودية، منذ 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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