لجنة شعبية فلسطينية: تدعو لرؤية وطنية تواجه "صفقة القرن" المزعومة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة شعبية في قطاع غزة، الإثنين، القوى والفصائل الفلسطينية، للاجتماع على "رؤية وطنية" لمواجهة صفقة القرن المزعومة.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان، إن "الرؤية المتفق عليها يجب أن يتبعها برنامج عمل وطني شامل، ووقفة حقيقية داخل فلسطين وخارجها".

وأضاف الخضري: "يجب أن يدعو الرئيس محمود عباس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بشكل عاجل، والسرعة في الإعداد للانتخابات، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع الكل الفلسطيني".

وشدد على "ضرورة تفعيل البُعد العربي والإسلامي وأصدقاء فلسطين في العالم، والقيام بخطوات وحراك مشترك لمواجهة الصفقة، والتصدي لكل حراك يدعم الصفقة وتنفيذها".

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وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، تفاصيل الصفقة، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس، في لقاءين منفصلين بالبيت الأبيض. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.