البرلمان الموريتاني يدرس تشكيل لجنة تحقيق بفترة حكم الرئيس السابق

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أفاد مصدر برلماني موريتاني، الإثنين، بأن البرلمان يبحث تشكيل لجنة للتحقيق في فترة حكم رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال المصدر لمراسل الخليج 365، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "البرلمان أحال اليوم، مقترحا إلى لجنة فنية داخله لتشكيل لجنة تحقق في فترة حكم رئيس البلاد السابق".

وذكر أنه في حال تمت المصادقة على المقترح من طرف اللجنة الفنية، فسيتم إحالته إلى النواب في جلسة علنية لمناقشته والمصادقة عليه أو رفضه.

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وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع 30 نائبا طلباً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

ودعت أحزاب "اتحاد قوى التقدم"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه "فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة".

كما طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك، بعقد "حوار سياسي جامع يضع حدا للفساد المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد".

ووصل ولد عبد العزيز، إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

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