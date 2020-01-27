وزيرا الداخلية والصحة التركيين يشكران الشاب السوري "محمود"

ألازيغ/ مراسلون/ الخليج 365

قدم وزيرا الداخلية سليمان صويلو والصحة فخر الدين قوجه، الاثنين، الشكر للشاب السوري محمود العثمان، لإنقاذه سيدة وزوجها من تحت أنقاض منزلهما المدمر جراء الزلزال في ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الوزيرين التقيا الشاب السوري خلال تفقدهما أعمال البحث والانقاذ في حي "سورسورو" وسط مدينة ألازيغ مركز الولاية.

وتجاذب الوزيران مع محمود أطراف الحديث ثم قدما له الشكر على مبادرته في نجدة متضرري الزلزال.

وقال صويلو في حديث للصحفيين، إن "محمود قام بواجبه الإنساني، ونشكره على ذلك، لقد عشنا معهم (السوريين) تحت لواء واحد لمدة 400 عام، فنحن أخوة وهذه الأخوة مستمرة بيننا".

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بدوره، قدم قوجة الشكر لكل من بذل جهودا عقب الزلزال، مضيفا "قيمنا ومعتقداتنا واحدة، فمحمود وأمينة (مسعفة تركية نالت شهرة واسعة عقب تحدثها هاتفيا مع سيدة تركية تحت الأنقاض) أثبتا لنا جميعا أن الإنسانية لغتها واحدة".

وتصدر الشاب الجامعي السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي "سورسورو" دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

ووصل عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 41 شخصا وفق آخر بيان لـ"آفاد".

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