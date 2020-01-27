العراق تجلي رعاياها من الصين

العراق / إبراهيم الصالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، عن إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، وتخصيص طائرة لنقل العراقيين من المدينة الصينية إلى العاصمة بغداد، إثر انتشار فيروس "كورونا الجديد".

جاء ذلك، في بيان، على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف أن "الحكومة العراقية تتابع بأجهزتها الرسمية كافة وعبر وزارة الخارجية باهتمام وحرص بالغين أوضاع الطلبة والجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية إثر انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأشار البيان أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، ترأس اجتماعا للوزارات ذات العلاقة، ووكالات الوزارة الأحد".

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وتابع المصدر ذاته أن "الحكومة وفرت طائرة مجهزة من الخطوط الجوية العراقية على متنها طاقم طبي لإجلاء الطلبة والجالية المقيمين في المدينة إلى بغداد مباشرة".

وفور انتشار أنباء عن تفشي المرض، وجّه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، سفارة بلاده، بتشكيل غرفة عمليات برئاسة سفيرها، مهمتها التنسيق مع مكتب الخارجية الصينية في ووهان، للعمل على خدمة مواطني بلاده، وإجلائهم، والتواصل مع الطلبة وجامعاتهم.

وحسب المصدر نفسه، فإن وزارة الصحة العراقية أعلنت الخميس، عن خلو البلاد من فيروس "كورونا" الجديد، وفحص الوافدين من الصين والدول التي تم تسجيل حالات إصابة فيها.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدينة ووهان، وسمي الفيروس باسم المدينة التي بدأ التفشي فيها.



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