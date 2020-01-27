واشنطن تنشر “صفقة القرن” غداً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن” في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).
واعتبر “ترامب” خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع”.
وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح وطالب الفلسطينيين بقبولها.
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