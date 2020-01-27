وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (للرجال والنساء).

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل معدل المتقدم في المؤهل المطلوب عن جيد جدا، أن يكون متفرغا وليس على رأس عمل حكومي.

كما اشترطت أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام/ تعليم مدمج، ومعادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.

وأوضحت أن التقديم متاح حاليا وينتهي الحميس 30 يناير الجاري، والتقديم من هنـــــــــــا .